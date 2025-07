TONINO DI CARLO SALUTA L’ANA DA CONSIGLIERE NAZIONALE: AD ASIAGO IL RICONOSCIMENTO PER UN IMPEGNO ESEMPLARE

Un momento di intensa emozione e riconoscimento ha segnato la conclusione del mandato di Tonino Di Carlo come Consigliere Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA). Dopo anni di dedizione, impegno e presenza costante nelle attività dell’associazione, Di Carlo ha ricevuto una medaglia commemorativa durante un incontro ufficiale svoltosi ad Asiago, luogo simbolico per la memoria e la storia degli Alpini.

Il saluto è avvenuto in un clima di stima e gratitudine da parte di colleghi, amici e membri dell’ANA, che hanno voluto omaggiare il Consigliere per il servizio reso all'associazione a livello nazionale. Due mandati pieni, vissuti con serietà, spirito di corpo e una capacità di rappresentanza che ha fatto di Di Carlo una delle figure più rispettate all’interno del sodalizio.

Noto per la sua presenza attiva a ogni livello – dalle adunate nazionali alle iniziative locali – Tonino Di Carlo si è distinto come punto di riferimento per la base associativa. La sua esperienza e il suo carisma hanno alimentato ipotesi su un possibile futuro ai vertici dell’ANA: non è esclusa, infatti, una sua candidatura alla Presidenza Nazionale. Un’eventualità che troverebbe ampio consenso, considerando il profilo umano e associativo che ha saputo costruire nel tempo.

Per ora, il momento è quello del ringraziamento. E Asiago, con il suo carico di memoria storica, ha fatto da cornice perfetta a un tributo sincero e sentito. Tonino Di Carlo lascia il ruolo di Consigliere Nazionale, ma non certo il cuore pulsante dell’ANA: quello, resterà sempre in marcia con gli Alpini.