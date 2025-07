PIOGGIA / RINVIATO IL CONCERTO DELL'ADSU CON LE COLONNE SONORE DI HOLLYWOOD





A causa delle avverse condizioni meteo, il concerto “International Music Film, le più belle colonne sonore di Hollywood”, in programma per oggi alle alle 17,30, a Piano Roseto, è stato rinviato. L’evento, organizzato nell’ambito del “32 festival” organizzato dall’Adsu nell’ambito del progetto Adsu Pro ter finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud e curato da Luzmek Arte e Cultura / Studio Bottoni / CE Agency, sarà recuperato in una nuova data, che gli organizzatori concorderanno con l’Orchestra di Fiati I Musici Lotariani, diretta da Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni.