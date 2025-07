GUIDA UBRIACA, TRAVOLGE I TAVOLINI DI UN BAR E FERISCE UNA CLIENTE

Momenti di paura lungo la Statale 16 Nazionale Adriatica, dove una donna alla guida della propria auto ha perso il controllo del veicolo, finendo contro alcuni tavolini sistemati all’esterno di un bar-pizzeria. Nell’impatto è rimasta ferita una cliente dell’esercizio commerciale, successivamente trasportata all’ospedale di Giulianova. I sanitari le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Atri, supportati dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giulianova. I militari hanno sottoposto la conducente all’alcoltest, rilevando un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Per la donna è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Teramo per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente di guida.