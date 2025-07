FERMATO ALLA GUIDA CON LA SECONDA PATENTE INESISTENTE... DENUNCIATO

I Carabinieri di Roseto hanno denunciato in stato di libertà un uomo per uso di atto falso e guida senza patente. L’uomo è stato fermato alla guida di un’auto e, al momento del controllo, ha esibito una patente risultata inesistente. Gli accertamenti successivi hanno permesso di appurare che il soggetto non ha mai conseguito alcun titolo di guida. Non solo: lo stesso era già stato denunciato nell’ottobre del 2024 per un episodio analogo. Il documento falso è stato posto sotto sequestro. L’uomo dovrà ora rispondere all’Autorità Giudiziaria di Teramo per le violazioni contestate.