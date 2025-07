MOLESTA I CLIENTI DI UN BAR, POI AGGREDISCE I CARABINIERI: FERMATA CON LO SPRAY AL PEPERONCINO





È stata denunciata in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale una donna che, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, ha creato disordini all’interno di un esercizio pubblico, infastidendo alcuni clienti. Il titolare del locale ha richiesto l’intervento dei Carabinieri di Alba Adriatica. All’arrivo dei militari, la donna è andata in escandescenza, cercando di sottrarsi all’identificazione e aggredendoli verbalmente. Per contenerla, è stato necessario l’uso dello spray al peperoncino in dotazione. Una volta bloccata, la donna è stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e trasportata all’ospedale di Giulianova.