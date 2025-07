PINETO ACCENDE I MOTORI DELLA STORIA: SUCCESSO PER LA PRIMA EDIZIONE DI “RUOTE NELLA STORIA”

Pineto ha ospitato per la prima volta la manifestazione nazionale “Ruote nella Storia”, andata in scena nella serata di ieri con grande entusiasmo e partecipazione da parte del pubblico. L’evento, promosso da ACI Storico in collaborazione con l’Automobile Club Teramo, ha rappresentato un felice incontro tra la passione per il motorismo d’epoca e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale abruzzese.

Dopo le tappe ad Atri e Teramo, la manifestazione ha fatto il suo debutto a Pineto, snodandosi tra tre luoghi simbolo del territorio: Borgo Santa Maria, Mutignano e la storica Torre del Cerrano. Protagoniste della giornata sono state 37 auto d’epoca, veri gioielli su quattro ruote che hanno raccontato decenni di storia automobilistica italiana e internazionale. Tra queste: una Lancia Augusta del 1935, una Giaur del 1950, una Alfetta GT del 1984 e una Porsche 993 Carrera 4 del 1995.

Le vetture, in perfetta forma, hanno attraversato colline e costa regalando uno spettacolo unico, tra motori ruggenti e bellezze naturali.

«Siamo orgogliosi di aver portato per la prima volta Ruote nella Storia nella splendida cornice di Pineto — ha dichiarato il presidente dell’Automobile Club Teramo, Alfonso Cellinese — una città che rappresenta al meglio l’incontro tra cultura, natura e passione per il motorismo storico. Questa manifestazione non è solo un raduno di auto d’epoca: è un viaggio nel tempo che ci permette di valorizzare le eccellenze paesaggistiche e storiche del nostro territorio».

Il percorso

Tre le tappe principali che hanno scandito l’evento:

Borgo Santa Maria: nel pomeriggio ha ospitato il raduno e l’esposizione temporanea dei veicoli presso il parcheggio del Pala Volley, dove si è svolta anche la registrazione degli equipaggi.

Mutignano: attraversando il suggestivo Quartiere dei Fiori, i partecipanti hanno raggiunto il borgo collinare per visitare la Chiesa di San Silvestro, custode del celebre Polittico quattrocentesco di Andrea De Litio, capolavoro del Rinascimento abruzzese.

Torre del Cerrano: il gran finale si è svolto ai piedi della storica torre costiera, con l’esposizione delle auto d’epoca nell’area antistante la riserva marina, tra natura protetta e grande affluenza di visitatori.

Una sinergia vincente

«L’iniziativa — ha concluso Cellinese — si è confermata ancora una volta un efficace strumento di promozione culturale e turistica. Desidero ringraziare il Comune di Pineto, in particolare l’assessore allo Sport Camilla Scianitti, l’Area Marina Protetta del Cerrano e il CAST di Teramo (Club Automoto Storiche). Grazie al loro supporto, Ruote nella Storia continua a crescere e a radicarsi in Abruzzo, contribuendo a promuovere un turismo consapevole, sostenibile e appassionato».