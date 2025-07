VANNO IN VACANZA PER SFUGGIRE AI VICINI… E SE LI RITROVANO SOTTO CASA



Vicini da incubo. Per trovare un po’ di pace ed evitare le angherie dei vicini che, da mesi, li tormentano, si erano trasferti nella loro casa di villeggiatura… ma l’hanno fatto anche i vicini, seguendoli. È una storia da film, quasi, quella che tormenta una coppia di Sulmona, cinquantenne, perseguitata dai vicini. Offese, pedinamenti e una costante minaccia fisica e psicologica. Il culmine? Lo scorso marzo, quando – come riporta il Centro – l’uomo della coppia sarebbe sfuggito a un tentato investimento, riuscendo a salvarsi gettandosi su una vettura in sosta. In un’altra occasione, la moglie sarebbe stata aggredita a pugni da uno dei vicini. Una situazione non più tollerabile, approdata alle aule del tribunale sulmonese, ma non risolta, nonostante i divieti di avvicinamento e un braccialetto elettronico. Così, la coppia tormentata ha deciso di andarsene in vacanza ma, amara sorpresa, si è ritrovata sotto casa proprio i persecutori.