91 ANNI, PENSIONE PIGNORATA, NON HA NEANCHE I SOLDI PER LE MEDICINE



Una storia di burocrazia e sofferenza. Una donna di 91 anni, invalida e residente a Roccaraso, è senza reddito da oltre tre mesi a causa di un pignoramento sulle sue pensioni, pari a circa 1.287 euro mensili. Il provvedimento, come racconta Il Messaggero, è legato a una vecchia causa civile persa contro alcuni condomini, ha generato gravi difficoltà economiche e psicologiche, impedendole perfino di acquistare farmaci. Il suo avvocato, ha chiesto al Tribunale la sospensione dell’esecuzione e lo svincolo delle somme, sostenendo che le pensioni fino a 1.000 euro sono impignorabili per legge.L’udienza è fissata per il 29 luglio, ma nell’attesa la donna - che deve saldare un debityo complessivo di quasi ottomila euro - non ha di che vivere, visto che tutte le somme delle due pensioni che prende, una da 700 euro e l’altra da 500, sono state pignorate.