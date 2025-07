VIDEO/ RUZZO RETI, BILANCIO 2024 APPROVATO ALL’UNANIMITÀ: OLTRE 15 MILIONI DI INVESTIMENTI E UN UTILE DI 500MILA EURO

Si è tenuta questa mattina l’Assemblea dei Soci della Ruzzo Reti, che ha approvato all’unanimità il bilancio relativo all’anno 2024. Un voto compatto, che certifica la fiducia degli amministratori locali nella gestione della società, confermata da numeri solidi e scelte operative giudicate virtuose.

L’anno si è chiuso con un utile di esercizio superiore ai 500mila euro e un margine operativo lordo di quasi 2,7 milioni, nonostante un contesto economico caratterizzato da aumenti generalizzati dei costi. Un risultato che, secondo la dirigenza, è frutto di un’attenta gestione delle risorse, razionalizzazione delle spese e investimenti mirati.

Contenimento dei costi e maggiore efficienza

Tra i dati più rilevanti evidenziati nel corso dell’assemblea, emerge la capacità di contenere i costi in settori chiave. Risparmi significativi sono stati registrati su più fronti: 270mila euro in meno per l’acquisto di materie prime, riduzioni sensibili delle spese per energia elettrica e analisi chimiche, e oltre 169mila euro risparmiati nella gestione dei rifiuti speciali.

“Si tratta di un risultato possibile solo grazie a una gestione attenta e responsabile”, si legge nella nota ufficiale diffusa al termine dell’assemblea.

Investimenti strategici per oltre 15 milioni

Ma il dato più rilevante riguarda la voce investimenti: nel 2024, Ruzzo Reti ha destinato più di 15,5 milioni di euro al potenziamento delle reti idriche e fognarie, alla manutenzione degli impianti di potabilizzazione e all’efficientamento dei sistemi di depurazione. Interventi considerati essenziali per garantire un servizio efficiente e moderno alle comunità della provincia di Teramo.

Riscossione crediti: recuperati oltre 8 milioni

Importanti progressi anche sul fronte della riscossione dei crediti. Dal 2019, quando le somme da incassare superavano i 41 milioni di euro, la situazione è migliorata grazie all’attivazione di un ufficio dedicato e all’impiego di strumenti digitali. Solo nel 2024 sono stati recuperati oltre 8,4 milioni di euro, un risultato che migliora la tenuta economico-finanziaria dell’azienda e premia i cittadini che rispettano le scadenze.

Cognitti: “Continueremo a investire in sostenibilità e innovazione”

Soddisfazione da parte della presidente Alessia Cognitti, che ha commentato:

“Il bilancio 2024 conferma la solidità e l’efficienza della gestione di Ruzzo Reti. Nonostante l’aumento dei costi, abbiamo chiuso l’anno con un utile positivo e un volume di investimenti consistente. Continueremo su questa strada, al fianco dei Comuni soci e dei cittadini, per modernizzare le infrastrutture, puntare sulla sostenibilità e valorizzare l’acqua come risorsa preziosa”.

L’approvazione del bilancio, non è solo una formalità, ma un riconoscimento del lavoro svolto con trasparenza, rigore ed efficienza.