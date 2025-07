LA SCUOLA DE JACOBIS E' SICURA, LA CASSAZIONE LO CONFERMA

La Corte di Cassazione, Sezione I, ha giudicato inammissibile il ricorso, avanzato dalla Procura della Repubblica di Teramo, contro il decreto di rigetto della richiesta di sequestro preventivo della scuola De Jacobis, confermando la sicurezza della struttura e la bontà delle attività messe in campo dal Comune in questi anni.

Attività che hanno visto numerosi interventi sulle scuole, volti a soddisfare l’esigenza di rendere più sicuri gli edifici scolastici, garantire istituti funzionalmente più moderni e in grado di rispondere alle nuove esigenze anche dal punto di vista didattico.

“La decisione della Corte di Cassazione va a confermare come la De Jacobis, che nel corso dell’anno ha svolto anche un’importante funzione di supporto alla popolazione scolastica del Delfico a seguito dell’emergenza scaturita dal sequestro del relativo edificio, sia sempre stata una scuola sicura – sottolinea il Sindaco Gianguido D’Alberto – nel rispetto di tutte le istituzioni l’Amministrazione ha sempre garantito la piena collaborazione con le autorità, e continuerà a farlo, nella massima trasparenza, con l’unico obiettivo di lavorare per il bene della comunità teramana”.

In questi mesi, anche a seguito della risoluzione del contratto con i progettisti, il Comune ha effettuato sulla De Jacobis ulteriori verifiche, anche se non dovute, che hanno confermato come la scuola sia assolutamente idonea, dal punto di vista della sicurezza, ad ospitare la comunità scolastica.

“Il mio pensiero va a tutte le famiglie dei bambini che frequentano la De Jacobis – conclude il Sindaco – con le quali in questi mesi ci siamo confrontati in più occasioni, nella massima trasparenza, cercando di rassicurarle rispetto alle polemiche strumentali sollevate dentro e fuori il consiglio comunale. Oggi quelle rassicurazioni trovano un ulteriore conferma nella decisione del massimo organo giurisdizionale. Voglio sottolineare che, come Amministrazione, continueremo a garantire sempre la più ampia collaborazione con tutte le istituzioni e le autorità preposte, per chiarire tutti gli aspetti e garantire tranquillità e sicurezza a studenti, famiglie e personale scolastico. Un ringraziamento va particolare va agli uffici comunali, per il lavoro svolto, e all’avvocato Gennaro Lettieri che ha seguito la vicenda dal punto di vista giudiziario per conto del Comune”.