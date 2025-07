ARRESTATO DOPO 24 ORE IL PRESUNTO RAPINATORE DELL’UFFICIO POSTALE DI VILLA TORDINIA: ERA LATITANTE DA UN MESE

Dopo 24 ore di ricerche serrate, gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Teramo hanno rintracciato e arrestato il presunto autore della tentata rapina all’Ufficio Postale di Villa Tordinia, avvenuta nella mattinata di sabato 12 luglio.

Grazie all’immediata attivazione delle indagini – fondate sull’acquisizione e sull’analisi delle immagini di videosorveglianza e sull’incrocio con le banche dati – gli investigatori sono giunti rapidamente all’identificazione dell’indiziato: un calabrese di 37 anni, originario della provincia di Cosenza, latitante da quasi un mese.

Sul suo conto pendevano due provvedimenti di cattura emessi dall’Autorità Giudiziaria calabrese per reati simili e risultava sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel proprio Comune di residenza.

Nella mattinata di domenica 13 luglio, a seguito di un lungo appostamento nel Comune di Crognaleto, dove l’uomo si nascondeva, i poliziotti lo hanno intercettato mentre si allontanava a bordo di un’auto. Bloccato e messo in sicurezza, è stato sottoposto a perquisizione personale, veicolare e domiciliare.

All’interno dell’abitazione, in una stanza a lui in uso, gli agenti hanno sequestrato nastro adesivo, fascette da elettricista e la scatola con scontrino di una replica di pistola semiautomatica, dello stesso modello abbandonato durante la fuga. Sono stati inoltre recuperati abiti compatibili con quelli indossati durante il tentato colpo. La felpa indossata durante la rapina è stata ritrovata sotto un ponte in località Villa Ripa, dove lo stesso arrestato ha riferito di averla gettata.

Per lui sono così scattate le manette: da un lato per l’esecuzione dei due mandati di cattura pendenti, dall’altro per l’arresto in flagranza per la violazione delle prescrizioni legate alla misura di prevenzione. L’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Teramo.

Le indagini proseguono anche per chiarire l’eventuale coinvolgimento del conducente del veicolo, un cittadino italiano, al momento non indagato ma sotto verifica da parte degli inquirenti.