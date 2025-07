FOTO/ IL SINDACO ORLANDO PERSIA HA VINTO: IL PONTE HA RIAPERTO OGGI

Dalle ore 14:14 di oggi, 14 luglio 2025, è stato riaperto al traffico il tratto della SS 80 “del Gran Sasso d’Italia” compreso tra il km 40+600 e il km 40+660, in corrispondenza del ponte “Paladini” nel territorio comunale di Crognaleto. Lo stabilisce l’ordinanza n. 182/2025/AQ emessa da ANAS Abruzzo, a seguito dell’ultimazione dei lavori di consolidamento e adeguamento tecnico-funzionale dell’infrastruttura.

La riapertura avviene con prescrizioni:

limite di velocità di 30 km/h

divieto di sorpasso per tutti i veicoli

limite di massa a 7,5 tonnellate

Le limitazioni sono state disposte in base al certificato di collaudo statico provvisorio emesso dal collaudatore incaricato, con nulla osta all’apertura al traffico. L’ufficio di Direzione Lavori ha inoltre trasmesso la documentazione tecnica che attesta l’idoneità strutturale dell’opera.

L’intervento rientra nei lavori di manutenzione programmata dell’ANAS per il miglioramento della viabilità montana strategica e aveva comportato la chiusura del ponte dal 29 maggio scorso, come disposto dalla precedente ordinanza (n. 140/2025/AQ), ora revocata.

La segnaletica stradale sarà installata e mantenuta in efficienza dall’impresa appaltatrice COGI Srl, unica responsabile per eventuali danni derivanti da difetti di segnalazione.

Il tratto in questione è particolarmente importante per i collegamenti interni della provincia di Teramo e per l’accesso alla montagna abruzzese. La riapertura, seppur con limitazioni, rappresenta un passaggio cruciale per la viabilità estiva e per i residenti delle aree montane. Il ponte ha riaperto in anticipo rispetto ai 60 giorni di lavorazione dichiarata dall'Anas poco prima dell'avvio dei lavori.

Grande la soddisfazione da parte del Sindaco Orlando Persia. La riapertura in anticipo del ponte è anche una sua vittoria di tutti i Sindaci della montagna che si sono stretti attorno a Persia: «e' una vittoria di tutto il territorio - dichiara Persia - abbiamo vissuto giorni davvero terribili ma ne siamo usciti».