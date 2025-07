ESCURSIONISTA TEDESCA MORSA DA UN SERPENTE: TRASPORTATA IN ELICOTTERO AL PRONTO SOCCORSO

È stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Mazzini di Teramo una giovane escursionista tedesca di origini indiane, 29 anni, appartenente alla comunità internazionale "Rainbow Family", attualmente accampata in alta quota tra le montagne di Rocca Santa Maria, tra il Ceppo e la Morricana.

La ragazza, secondo le prime informazioni, avrebbe accusato una grave reazione allergica in seguito al presunto morso di un serpente. A riferirlo sono stati gli amici che si trovavano con lei nel campo. Al momento non è stato possibile accertare se si sia trattato effettivamente di una vipera, ma la sintomatologia ha richiesto un intervento d’urgenza.

Vista l’impervietà del terreno e la difficoltà di raggiungere la zona via terra, la centrale operativa del 118 di Teramo ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso, decollato dall’Aquila. L’escursionista è stata soccorsa rapidamente e trasferita in ospedale, dove è stata sottoposta alle cure necessarie. Le sue condizioni sono sotto osservazione, ma non risulterebbero critiche.

La giovane fa parte del gruppo di oltre 200 persone appartenenti alla “Rainbow Family”, una comunità internazionale ispirata a uno stile di vita naturale, libero e senza tecnologia. I membri del raduno, giunti da tutta Europa, sono accampati da circa due settimane in una radura isolata e dovrebbero lasciare l’area alla fine del mese, dopo aver celebrato il plenilunio. Vivono bevendo acqua di sorgente, accendendo fuochi e spostandosi esclusivamente a piedi.