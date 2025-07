FOTO/ CAOS SULLA TERAMO-MARE: 7 CHILOMETRI DI CODA TRA SAN NICOLÒ E TERAMO PER LE RAMPE CHIUSE

Pomeriggio di passione per gli automobilisti in transito tra la Teramo-Mare e la statale, dove si sono registrati fino a 7 chilometri di coda in direzione Teramo, a causa della chiusura delle rampe per lavori in corso.

In particolare, il traffico è andato in tilt nel tratto tra San Nicolò a Tordino e il capoluogo, con decine di segnalazioni di disagi e proteste da parte di cittadini spazientiti, esasperati dalle lunghe attese sotto il sole cocente di luglio.

«È inaccettabile gestire un cantiere in questo modo, con rampe chiuse e nessuna segnalazione preventiva efficace. Non è possibile impiegare oltre un’ora per percorrere pochi chilometri», ci racconta un automobilista bloccato in fila nel pomeriggio.

Il caldo torrido di questi giorni ha aggravato ulteriormente la situazione, rendendo l’attesa ancora più difficile per chi viaggiava senza aria condizionata o con bambini a bordo. In molti chiedono che, in caso di lavori così impattanti sulla viabilità, vengano garantite informazioni tempestive e soluzioni alternative per il traffico, evitando che situazioni come quella odierna si ripetano.