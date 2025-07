PASSAGGIO DEL MARTELLETTO AL ROTARY CLUB TERAMO: RAFFAELE FALONE È IL NUOVO PRESIDENTE

Si è svolta nella suggestiva cornice del ristorante “Villa San Marco” di Tortoreto Lido, la cerimonia del tradizionale “Passaggio del martelletto” del Rotary Club Teramo. Il presidente uscente Paolo Brizzi ha ufficialmente passato il testimone a Raffaele Falone, imprenditore del settore costruzioni, che guiderà il Club per l’anno rotariano 2025/2026.

Alla serata, intensa e partecipata, hanno preso parte numerose autorità rotariane, civili e militari, soci e ospiti. Nel suo discorso di commiato, Brizzi ha ripercorso con orgoglio le principali attività svolte durante il suo mandato, tra cui tre progetti di particolare rilevanza: l’incontro con Teresa Manes sul bullismo giovanile, il Campus Disabili e il progetto “Palestra per Oncologia”, inaugurata il 12 luglio alla presenza del pluricampione olimpico e mondiale di canottaggio Giuseppe Abbagnale. Nel corso della cerimonia sono stati conferiti i Paul Harris Fellow ai soci Giammario Cauti e Daniela Tondini, mentre ulteriori riconoscimenti per lo spirito di servizio e l’impegno sono stati assegnati a Laura De Berardinis, Angelo Di Carlo, Domenica Di Leonardo e Maria Gabriella Franceschini. Nel suo discorso di insediamento, il nuovo presidente Raffaele Falone si è ispirato al motto internazionale “Uniti per fare del bene” e ha annunciato un ambizioso progetto dedicato alla salute mentale dei giovani, realizzato in collaborazione con ASL di Teramo e Diocesi, per promuovere la figura dello psicologo scolastico e contrastare ansia e depressione nelle scuole del territorio. Un momento particolarmente sentito è stato il riconoscimento al Colonnello Fabrizio Chirico, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, per l’eccellente servizio prestato e la costante vicinanza al Rotary Club. Chirico lascerà Teramo per assumere un nuovo prestigioso incarico come Capo di Stato Maggiore presso il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, con sede a Potenza. La serata si è conclusa con la donazione di una serigrafia dell’opera “Attracco della nave Amerigo Vespucci a Ortona” da parte dell’artista pescarese Enea Cetrullo ai presidenti Brizzi e Falone e al socio Viriol D’Ambrosio, presidente della Fondazione “Pasquale Celommi”.

Organigramma Rotary Club Teramo – Anno Rotariano 2025/2026

Consiglio Direttivo

Presidente: Raffaele Falone

Past President: Paolo Brizzi

Vicepresidente: Paolo Rota

Segretario: Massimo Tonelli

Tesoriere: Alduino Tommolini

Prefetto: Massimo Ianni

Segretario esecutivo: Laura De Berardinis

Presidente Incoming: Maria Gabriella Franceschini

Consiglieri: Domenica Di Leonardo, Stefano Greco, Silvano Valente

Presidenti di Commissione

Amministrazione: Maria Ragionieri

Effettivo: Vanni Di Giosia

Fondazione Rotary: Umberto Cantarelli

Nuove Generazioni: Daniela Tondini

Immagine Pubblica: Mosè Renzi

Comunicatori: Laura De Berardinis

Progetti d’Azione: Sonia Delle Monache

Coordinatrice delle Commissioni: Serafina Garbati