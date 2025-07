I LETTORI CI SCRIVONO/ A VIALE BOVIO CRISTO SI E' FERMATO AD EBOLI...

La foto allegata rappresenta lil menefreghismo l incuria e la non programmazione della manutenzione del verde pubblico e della pulizia.

Siamo in viale Bovio strada dimenticata dall amministrazione un po' come"cristo si è fermato a Eboli" ..... dimenticata di ogni cosa abbandonata priva di un asfalto adeguato e di una segnaletica per tutelare i pedoni....una schifezza emblema dell inerzia giustificata da cantieri gestiti dall Enel ormai fermi da mesi che impediscono ogni intervento.

Infatti basta farsi un giro la foto è di via turati incrocio con viale Bovio con l' erba alta dal mese di aprile mai tagliata perché si aspetta il turno di una presunta calendarizzazione del tagli erba che dovrebbe terminare in autunno quando le foglie sono già cadute...

Vi inviterei a farvi un giro su questa strada e sulle traverse per capire il vero senso del degrado e di offesa verso dei cittadini che pagano miticolosamente le imposte.

Roberto Iannetti