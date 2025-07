SCUOLA, IN ABRUZZO 733 NUOVE ASSUNZIONI: CAMBIA LA PROCEDURA

Partite le operazioni per l’assunzione di 733 docenti a tempo indeterminato nelle scuole abruzzesi per l’anno scolastico 2025-2026. Quest’anno debutta una novità sostanziale: chi riceverà una cattedra dovrà accettarla entro 5 giorni tramite la piattaforma del Ministero dell’Istruzione. In caso contrario, sarà considerato automaticamente rinunciatario.

«Una rivoluzione copernicana», la definisce Davide Desiati, segretario Cisl Scuola Abruzzo-Molise, che sottolinea come la riforma permetterà di partire a settembre con tutte le cattedre coperte.

LE CATTEDRE DISPONIBILI PER PROVINCIA

Chieti : 234

L’Aquila : 214

Pescara : 148

Teramo: 137

I posti complessivi sono così suddivisi:

Infanzia : 97

Primaria : 141

Secondaria di I grado : 123

Secondaria di II grado : 244

Sostegno: solo 128 assunzioni su oltre 3.500 posti disponibili; il resto sarà coperto da contratti a termine fino a giugno 2026.

LE NUOVE REGOLE

La procedura è stata completamente rinnovata: i candidati vincitori dei concorsi (dal 2016 in poi, inclusi i bandi PNRR) dovranno indicare le province e le scuole di preferenza. Maggiore è il numero di sedi indicate, maggiori sono le chance di ottenere un posto.

A metà agosto saranno comunicate le assegnazioni ufficiali. Chi riceverà una cattedra, avrà 5 giorni per accettare online. In caso di mancata risposta, si passerà al successivo in graduatoria. «Le autorizzazioni ministeriali sono arrivate in tempo utile – conclude Desiati – e questo ci consente di partire con l’organico al completo già dal primo giorno di scuola».