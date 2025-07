RINVENUTO UN ESEMPLARE DI GHEPPIO FERITO NELLE CAMPAGNE DI RAPINO: SALVATO DAL VIGILE ECOLOGICO CALVARESE

Continua l’impegno concreto per la tutela della fauna selvatica nelle aree rurali del teramano. Nella giornata di ieri, un bellissimo esemplare di gheppio (Falco tinnunculus) è stato rinvenuto ferito nelle campagne della frazione Rapino di Teramo. L’animale, un rapace della famiglia dei Falconidi, era in evidente difficoltà a causa di una lesione a un’ala.

A intervenire è stato ancora una volta il vigile ecologico Vincenzo Calvarese, da tempo attivo nella salvaguardia dell’ambiente e nella protezione degli animali selvatici. Con il supporto prezioso di una volontaria del posto, Calvarese ha messo in sicurezza il rapace e lo ha affidato alle cure di un veterinario specializzato.

Dopo le prime medicazioni, l’animale sarà trasferito presso il CRAS (Centro di Recupero Animali Selvatici) di Pescara, dove riceverà l’assistenza necessaria per la riabilitazione e – si spera – il ritorno in natura.

Il gheppio è una specie protetta ai sensi della Legge 157/1992, che tutela l’avifauna selvatica italiana. Si tratta di un piccolo falco molto diffuso sul territorio nazionale, noto per la sua abilità nel cacciare roditori e piccoli rettili grazie a una vista acutissima e al caratteristico volo "a spirito santo".

L’episodio rappresenta l’ennesima testimonianza della collaborazione tra cittadini sensibili, volontari e figure istituzionali come i vigili ecologici, sempre più fondamentali per il monitoraggio del territorio e il pronto intervento in caso di animali in difficoltà.