ROSETO/ AL LIDO LA VELA TORNANO GLI INCONTRI LETTERARI

Èquasi tutto pronto per la XII edizione di “Incontri Letterari”, organizzato presso il Lido La Vela, rotonda Sud del lungomare di Roseto. In più ci saranno due ospiti in entrambe le serate. Nella primaClaudia Spielrein Guizzardi parlerà del suo ultimo libroSopra le righe, mentre nella seconda la nostra collaboratrice Daniela Elena Luca si soffermerà sulla nuova raccolta di poesie Il mio mondo fantastico. Ritorniamo ai due appuntamenti. Il 16 luglio(ore 21:00) saranno presenti: Alessandra D’Egidio con il libro Due menodue, Francesca Di Giuseppe con Ragione vs sentimento. La partita, Lucia Di Pietro con A piedi nudi… tra le stelle,Luca Maggitti conPanthers Roseto, Edda Migliori con Dieci Passi in cammino, Pierluigi Troilo con Emozioni. Corpo e mente.Il 17 luglio (ore 21:00)verrà affrontato il temaDal saggio breve alla comprensione letteraria. Dall’“Analysis” alla “Synthesis”. Il relatore sarà William Di Marco, docente diMaterie Letterarie e Storia Contemporanea. L’organizzazione è curata dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor.