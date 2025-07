VIDEO / FRACASSA: «LA TEAM PRENDE IN AFFITTO LA MOTE, QUANTO COSTA? QUANTO RENDE? E, SOPRATTUTTO, PERCHÈ IL CONSIGLIO COMUNALE NON SA NIENTE?»



«Questa sera, il cda della Teramo Ambiente deciderà di prendere in affitto il ramo di azienda della MoTe… a che prezzo? Con quali costi? E con quali prospettive di guadagno?». Il consigliere comunale Franco Fracassa, capogruppo di Futuro In, è carico di dubbi su quella che, come rivela, stasera sarà la decisione della Teramo Ambiente, ovvero l’affitto del ramo d’azienda della Montagne teramane, per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in molti Comuni montani. «La MoTe, si sa, è indebitata e in gravi difficoltà finanziarie - continua Fracassa - come pensa la TeAm di rientrare dell’investimento? E poi, visto che la TeAm si dovrà caricare i dipendenti, come si risolveranno i casi di “figure sovrapposte”?… ma soprattutto, perché questa decisione non è passata in Consiglio Comunale?»