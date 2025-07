MALAVOLTA: «DALL'AGGREGAZIONE DI TEAM E MOTE CI ASPETTIAMO UN RITORNO NETTO DI UN MILIONE DI EURO»

Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee di Mo.te. e TeAm, passi importanti per portare a definizione un iter che dura da anni.

Sono fiducioso nel fatto che il buon lavoro dell'Amm.re Unico Ivan Di Cesare abbia riportato Montagne Teramane ad un sostanziale pareggio di bilancio, di fatto soddisfacendo il principale requisito della sostenibilità economica dell'operazione.

Allo stesso tempo sono sicuro che TeAm saprà, nei modi che riterrà più opportuni e più tutelanti nei confronti del Comune di Teramo, accompagnare l'operazione dialogando con gli altri Comuni azionisti del Mo.Te. e restituendo dignità ai dipendenti del consorzio che hanno vissuto un periodo difficilissimo.

Da questa operazione ci aspettiamo tutti un ritorno economico netto per il Comune di Teramo, direttamente o indirettamente, di circa un milione di euro.

Questo, insieme ad una sana e trasparente gestione, potranno aprire le porte ad ulteriori operazioni in ambiti più ampi, più investimenti ed occupazione nel territorio comunale e, non ultimo, un migliore servizio per i cittadini teramani.

Chiedo pertanto al Sindaco di dare impulso all'iter avviato e continuare a valorizzare, con trasparenza, un patrimonio importante per Teramo.

Luca Malavolta

Consigliere Comunale

Insieme Possiamo