TRE 17ENNI RESTANO BLOCCATI SUGLI SCOGLI, UNO RISCHIA DI ANNEGARE



Attimi di paura nel pomeriggio di oggi a Silvi Marina, davanti allo stabilimento balneare Albatros, dove tre ragazzi di 17 anni sono stati tratti in salvo dopo essersi trovati in difficoltà tra gli scogli. Due dei giovani sono stati recuperati dalla Guardia Costiera e dai bagnini e risultano illesi, mentre il terzo, colpito da una sindrome da quasi annegamento, è stato soccorso in condizioni più serie. Per lui si è reso necessario l’intervento dell’elicottero del 118, che lo ha trasportato d'urgenza all’ospedale di Pescara, dove è arrivato in codice giallo. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza che i tre giovani siano stati sorpresi da un improvviso peggioramento del mare o da correnti insidiose.