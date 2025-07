NASCE L'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO; RIFORMERÀ I CENTRI PER L'IMPIEGO





La V Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura e Formazione, Lavoro”, riunita questo pomeriggio in seduta congiunta con la I Commissione “Bilancio, Affari generali e Istituzionali”, ha espresso parere favorevole a maggioranza sulla proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale che istituisce l’ARAL (Agenzia Regionale Abruzzo Lavori), attuando una riforma delle politiche occupazionali e del funzionamento dei Centri per l’Impiego. Si è astenuto il consigliere Giovanni Cavallari (Abruzzo Insieme), mentre gli altri consiglieri di opposizione hanno votato contro. I lavori sono stati coordinati dal presidente Paolo Gatti, in tandem con il collega Vincenzo D’Incecco. Il testo originario è stato ampiamente emendato, aggiornando alcune parti dell’articolato. Le Commissioni hanno agito accogliendo alcune delle osservazioni dei portatori di interesse ascoltati nelle precedenti sedute e compiendo un bilanciamento di intenti tra commissari di maggioranza e opposizione. Il progetto legge andrà in votazione alla prossima seduta del Consiglio regionale.

Il progetto è stato elaborato dal Dipartimento Lavoro e Attività Produttive, nel corso dei lavori è intervenuto il direttore Germano De Sanctis che ha illustrato alcuni aspetti della proposta. L’intento dei proponenti è quello di costituire “un ente autonomo, con una struttura più snella dedicata ai servizi per l’impiego”, come si legge nella relazione illustrativa, specificando che “Finora la materia risultava estremamente disarticolata, tenuto conto del passaggio dei Centri per l’Impiego, dalle Province alla Regione, nel corso del 2016, la cui gestione è sempre stata difficoltosa a fronte del ruolo di indirizzo, programmazione e pianificazione in materia di politiche per il lavoro che è in capo alla Regione. Con questo PDLR si mira ad allineare le politiche regionali del lavoro con quelle delle altre Regioni che, da tempo, hanno effettuato la scelta di delegare ad autonomi enti regionali la gestione dei Centri per l’Impiego e delle politiche attive del lavoro, al fine di efficientare la rete del sistema regionale del lavoro in chiave agile, tenuto conto, altresì, dell’obbligo di assicurare il conseguimento dei target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR. Ferma restando la competenza regionale a dettare gli indirizzi operativi, la programmazione, il monitoraggio e controllo”