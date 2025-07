ENZO DELLE MONACHE: «A NOME DI EXTEMPORAMNIA CHIEDO SCUSA A CARMINE DI GIANDOMENICO»





Si è conclusa da poco l’edizione 2025 del Festival della Pittura di Teramo.

Tra i numerosi premi e riconoscimenti per le opere vincitrici, anche quest’anno sono stati consegnati due Premi alla Carriera e una doverosa targa alla Memoria per un caro amico e collega scomparso da poco.

La consegna dei premi 2025, ha riportato alla mente il dispiacere sorto lo scorso anno nella consegna del Premio alla Carriera 2024 al fumettista Carmine di Giandomenico.

Come tanti ricorderanno, lo scorso anno la consegna di questa targa non ha trovato il plauso desiderato in quanto, per delle incomprensioni da parte del comitato organizzativo, fu comunicata l’assegnazione del Premio direttamente sul palco, durante la cerimonia di premiazione, contrariamente a quanto il destinatario del premio avrebbe desiderato e richiesto più volte con formule diverse, location differenti e più confacenti al proprio contesto di fumettista, come dichiarato più volte dallo stesso che, in ogni caso, apprezzava il riconoscimento conferito.

Inoltre, siamo rammaricati per non aver informato il destinatario dell’intenzione di comunicare l’assegnazione del premio in seno alla cerimonia conclusiva del Festival, rispetto alla sua richiesta e presenza fisica.

Per questo errore, io Enzo Delle Monache, a nome di tutta l’Associazione Culturale Liberementi e del Comitato Organizzatore del Festival EXTEMPORAMNIA, esprimo il massimo rammarico e dispiacere.

L’intento del comitato promotore del Premio alla Carriera era esclusivamente quello di rendere omaggio ad un artista teramano di indiscussa fama internazionale, tanto che il testo inciso sulla targa era il seguente:

“IL TRATTO INCONFONDIBILE E LA MAESTRIA CON CUI CREA MOVIMENTO, PATHOS ED EMOZIONI, LO RENDONO UNA INDISCUSSA ECCELLENZA NEL PANORAMA FUMETTISTICO INTERNAZIONALE”.

Nel rendere pubblicamente le scuse all’artista Carmine di Giandomenico, esprima questo comunicato, il senso del nostro massimo apprezzamento per il suo lavoro."

ENZO DELLE MONACHE