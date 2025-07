AIUTATE LA PROPRIETARIA A TROVARE QUESTA PUNTO CHE È STATA RUBATA: «HA UN GRANDE VALORE AFFETTIVO»

Nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio, intorno alle ore 3 del mattino, in via Amerigo Vespucci 24 a Tortoreto è stato segnalato il furto di una Punto, appartenente alla madre di Nancy Fazzini, nota artista e musicoterapeuta teramana. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto sarebbe stata rubata mentre si trovava regolarmente parcheggiata nei pressi dell’abitazione. La scoperta del furto è avvenuta solo nella mattinata di venerdì, ma alcune segnalazioni fanno pensare che il veicolo possa essere stato coinvolto in un incidente avvenuto all’alba del giorno successivo, sul lungomare all'altezza del Quattro Palme, ma che poi si è data alla fuga.

Non si tratta di un'auto di grande valore economico, ma dall'enorme valore affettivo. Chiunque l'avvistasse potrà contattare la signora Angela al numero 329.9340064