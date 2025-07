GAIA SABBATINI TORNA IN PISTA DOPO SEI MESI E VINCE





Dopo oltre sei mesi lontana dalle piste, Gaia Sabbatini torna a gareggiare e lo fa nel modo più spettacolare possibile: conquistando la vittoria nei 1500 metri femminili al Meeting Internazionale di Brescia. Un rientro da protagonista per l’atleta azzurra, che ha dimostrato fin da subito di essere in grande forma. Sabbatini ha gestito la gara con intelligenza tattica, lanciando un irresistibile sprint negli ultimi 200 metri. Un finale mozzafiato che ha entusiasmato il pubblico e l’ha vista tagliare il traguardo per prima con il tempo di 4'07"41. Una prestazione di altissimo livello che conferma le qualità della mezzofondista teramana, già protagonista in ambito internazionale e tra le punte della nazionale italiana di atletica. Il successo di Brescia ha un valore particolare non solo per la qualità delle avversarie battute, ma anche per la capacità di Sabbatini di rientrare in gara dopo un lungo stop senza mostrare alcun segno di cedimento.