INTERRUZIONE DI CORRENTE DOMANI NEL CENTRO STORICO PER LAVORI ALLA RETE ELETTRICA

Il centro storico di Teramo resterà senza corrente elettrica nella giornata di domani, dalle ore 12 alle 19.30, a causa di un intervento programmato da E-Distribuzione per migliorare la rete elettrica e garantirne maggiore sicurezza ed efficienza.

Il blackout interesserà numerose vie della città: corso San Giorgio, via Capuani, via D'Annunzio, via Carducci, via Pepe Filippi, via Delfico, via Milli, via Campana, piazza Cellini, via Rozzi, largo San Matteo, piazza Gasbarrini, via Duca d'Aosta, viale Mazzini, via Romani, via del Cappuccini, via Michitelli, via dell'Arco e via Rosati. In alcune di queste strade l’interruzione coinvolgerà solo determinati numeri civici.

I lavori, inizialmente previsti per la mattinata di lunedì scorso, sono stati posticipati a domani e riprogrammati in una fascia oraria considerata meno penalizzante per le attività commerciali del centro.

E-Distribuzione precisa che durante l’intervento l’erogazione dell’energia potrebbe essere momentaneamente riattivata, ma invita i cittadini alla massima prudenza, sconsigliando l’uso degli ascensori e di altri apparecchi elettrici che potrebbero causare disagi o danni in caso di improvvisi cali di tensione.

L’intervento rientra in un più ampio piano di ammodernamento della rete elettrica cittadina e si stima che i benefici saranno visibili già nei prossimi mesi.