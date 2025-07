TRAVOLGE UN CERVO PIOMBATO SULLA STRADA: FERITO UN 25ENNE



Nuovo incidente provocato da fauna selvatica nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Lungo la Statale 83 Marsicana, un cervo maschio adulto è balzato improvvisamente sulla carreggiata tra i Comuni di Villetta Barrea e Barrea, finendo contro un’auto guidata da un giovane di 25 anni. L’impatto, racconta Il Messaggero, è stato violento: l’animale è morto poco dopo per le gravi lesioni interne, mentre il conducente ha riportato contusioni multiple. Trasportato all’ospedale di Castel di Sangro, il giovane non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e la gestione del traffico, temporaneamente rallentato. La carcassa dell’animale è stata recuperata dal personale del Parco e sarà sottoposta a necroscopia all’Istituto Zooprofilattico di Teramo.