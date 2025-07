CADE DALLA SEDIA IN PRONTO SOCCORSO, DONNA DENUNCIA LA ASL: «POCHE STRUTTURE E PERSONALE INSUFFICIENTE»

Ricoverata d'urgenza per una sincope, cade dalla sedia mentre riceve le prime cure al pronto soccorso dell’ospedale San Pio e riporta lesioni fisiche e traumi psicologici. Ora una donna di 59 anni, residente a San Salvo, ha presentato una denuncia alla Procura di Vasto contro la Asl, segnalando carenze gravi nella gestione dell’emergenza. I fatti risalgono al 15 aprile scorso, quando la paziente – affetta da dolore toracico, vertigini e cefalea persistenti – si era recata al pronto soccorso. Gli esami avevano evidenziato sintomi compatibili con un possibile infarto. Non essendoci letti disponibili, la donna era stata fatta accomodare su una sedia in metallo, dove le era stata somministrata una flebo. All’improvviso, però, come riferisce il Centro, ha perso i sensi ed è caduta a terra, riportando escoriazioni ed ematomi a testa, volto e ginocchia. La 59enne non punta il dito contro i sanitari, ma denuncia una situazione strutturale inaccettabile, che ha creato ripercussioni psicologiche, tra cui una forma di ansia invalidante che le ha impedito di tornare al lavoro.