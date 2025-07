RESTA 48 ORE SU UNA BARELLA DEL PRONTO SOCCORSO, POI LA RICOVERANO E MUORE

Sarebbe rimasta 48 ore su una barella in Pronto Soccorso, senza effetti personali, prima del trasferimento in Geriatria. Nei giorni successivi le sue condizioni sarebbero peggiorate fino alla comparsa di una infezione e, infine, la morte. È stata presentata alla Procura di Avezzano una denuncia sulla morte di Antonella Mettini, 77 anni, madre del giornalista Francesco Capozza, deceduta il 9 luglio scorso dopo un ricovero per una lieve ischemia cerebrale. La donna, residente a Carsoli, era stata inizialmente trasportata in ospedale il 25 giugno, dopo aver perso l’uso del braccio e della gamba sinistra. Come riferisce il Centro, il figlio ha denunciato possibili negligenze e carenze nel percorso di cura della madre, sostenendo di aver ricevuto rassicurazioni non corrispondenti all’effettivo stato clinico. L’obiettivo della querela è fare luce sui fatti e accertare eventuali responsabilità mediche. La Procura valuterà ora se aprire un’indagine. Tra gli atti attesi, anche l’acquisizione delle cartelle cliniche.



foto archivio