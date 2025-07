SCANDALO SPONSORIZZAZIONI FALSE NEL CALCIO: 15 INDAGATI TRA IMPRENDITORI E POLITICI



Una maxi inchiesta scuote il mondo imprenditoriale e sportivo di Pescara e Chieti: la Guardia di Finanza, su mandato della Procura, ha iscritto 15 persone nel registro degli indagati per un presunto sistema di sponsorizzazioni fittizie legate a due società sportive di calcio a 5: A.S.D. Real Dem e A.S.D. Nobel Boys riconducibili ad Enea D’Alonzo. Tra gli indagati, come riferisce il Centro oggi, figurano imprenditori locali, tra i quali Francesco Barbuscia della Barbuscia spa anche l’ex senatore Fabrizio Di Stefano in quanto titolare di una farmacia. I reati contestati alle società sportie vanno dall’evasione fiscale all’impiego di denaro di provenienza illecita, con operazioni sospette per oltre 923 mila euro. Secondo l’accusa, le sponsorizzazioni venivano simulate tramite fatture false: agli sponsor sarebbe stato restituito in contanti il 75% dei fondi versati, mentre il restante 25% (circa 188 mila euro) sarebbe stato trattenuto da D’Alonzo e dalla moglie Marika Coppa. Le operazioni si sarebbero svolte tra il 2020 e il 2024. Gli inquirenti parlano di un sistema strutturato, con il coinvolgimento di soggetti incaricati di cambiare assegni e procacciare sponsor. È stato disposto un sequestro preventivo urgente da 200 mila euro.