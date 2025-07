VEDETTA DELLA GUARDIA DI FINANZA SALVA DUE PERSONE IN MARE A GIULIANOVA

Durante una missione di pattugliamento nell’ambito del piano di potenziamento della vigilanza estiva, una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Pescara ha ricevuto un segnale di emergenza "Mayday" da parte di un natante in difficoltà al largo di Giulianova.

A bordo dell’imbarcazione due persone, rimaste bloccate a causa di un guasto tecnico al motore. Il mare mosso e il forte vento minacciavano di spingere l’imbarcazione contro gli scogli, rendendo la situazione estremamente pericolosa.

I militari, intercettata rapidamente la barca in avaria, hanno verificato che i due occupanti erano in buone condizioni di salute e hanno subito avviato le operazioni di rimorchio verso il porto di Giulianova, operando in costante contatto radio con l’Ufficio Circondariale Marittimo.

L’intervento si inserisce nelle attività quotidiane svolte dal personale della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza in mare, confermando ancora una volta il ruolo fondamentale svolto dal Corpo nelle operazioni di ricerca e soccorso e nella salvaguardia della vita umana.