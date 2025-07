GRAVE INCIDENTE STRADALE A SANTO STEFANO DI TORRICELLA SICURA: 24ENNE IN CODICE ROSSO

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 5 di questa mattina nella frazione di Santo Stefano, nel comune di Torricella Sicura. Un giovane di 24 anni ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi lungo la carreggiata. Si tratta di un ragazzo rumeno, boscaiolo, residente da tempo a Rocca Santa Maria. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e allertato i soccorsi. Sul posto è prontamente intervenuto il personale del 118, che ha trasportato il giovane in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate critiche: avrebbe riportato un grave trauma cranico e lesioni alla colonna vertebrale. Presenti anche i Carabinieri della, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.