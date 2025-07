ERA RUBATA L’AUTO RIBALTATA A TORRICELLA

I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Teramo hanno denunciato per ricettazione il giovane rumeno coinvolto stanotte nell' incidente stradale a Torricella Sicura, perché guidava un'auto rubata a Teramo. Il giovane è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni per le cure del caso e l'auto è stata sottoposta a sequestro.