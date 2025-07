VIDEO-FOTO/ NUOVA CENTRALE PRONTA A OTTOBRE, TRALICCI DEL CONDOMINIO GIORGIA RIMOSSI ENTRO IL 2028 IN ESCLUSIVA, IL PROGETTO DEL NUOVO PARCO GIOCHI A LA CONA

Importanti novità sul fronte delle infrastrutture elettriche e degli spazi pubblici cittadini. È quanto emerso durante l’incontro che si è svolto ieri in Comune tra l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio, i rappresentanti di e-distribuzione e Terna.

Durante il tavolo tecnico è stato confermato che la nuova centrale elettrica entrerà in funzione entro ottobre, segnando un passo decisivo verso la modernizzazione della rete cittadina. Parallelamente, è stato fissato al 2028 il termine per la rimozione definitiva dei tralicci presenti nell’area del condominio Giorgia, da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti.

Ma le novità non finiscono qui.

In esclusiva su Certastampa, possiamo mostrarvi in anteprima il progetto del nuovo parco giochi che sorgerà a La Cona, ideato e redatto dagli uffici tecnici comunali. Il rendering dell’area verde prevede spazi inclusivi per bambini di tutte le età, aree ombreggiate, percorsi pedonali e una zona attrezzata per il fitness all’aperto, con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio moderno, sicuro e fruibile.

Un intervento che si inserisce nel più ampio piano di riqualificazione dei quartieri periferici, tanto atteso dai cittadini e ora sempre più vicino alla realizzazione.