VIDEO / VACANZA DA CANI? E' UN PARADISO: INAUGURATO NEL TERAMANO IL PRIMO VILLAGGIO PENSATO ANCHE PER I CANI, CON DOG POOL, DOG BEACH, DOG SPRAY PARK, DOG SUITE...E TANTO ALTRO



Da oggi in poi, prima di dire che una “vacanza da cani” è un’esperienza negativa, dovremo pensarci due, anzi: duecento volte, perché oggi è stato inaugurato nel Teramano il prim villaggio pensato davvero per chi vuole andare in vacanza con il suo migliore amico peloso. Siamo a Roseto, dove il gruppo Club del Sole, già proprietario dello Stork Family Collection di Cologna, ha inaugurato l’Easy Camping Village (ex Eurcamping), un paradiso 100% dog-friendly. Letteralmente, un paradiso. Il Villaggio è stato progettato in collaborazione con Dog-in Dog-out, società leader nella Dog Hospitality, per trasformare la vacanza in un’esperienza davvero inclusiva. Oltre a quelli per gli “umani”, come Lodge e bungalow di design, area camping immersa nel verde con piazzole per camper, roulotte e tende, due piscine (per adulti e bambini), spiaggia privata, noleggio bici e impianti sportivi: basket, calcetto, beach volley, ping-pong e un nuovo campo da tennis, il Villaggio offre servizi esclusivi dedicati ai cani: • Dog Pool: per rinfrescarsi e divertirsi insieme • Dog Spray Park: giochi d’acqua per le giornate più calde • Agility Dog: per allenare agilità e curiosità • Dog Beach: una spiaggia attrezzata anche per loro • Dog Suite: lodge pensati per accogliere anche i pet nel massimo del comfort • Dog Playground: il primo parco divertimenti per cani e padroni in una struttura turistica italiana • Dog Trainer: attività educative e giochi per rafforzare il legame cane-padrone . Un nuovo capitolo delle Full Life Holidays «Con questa apertura, Club del Sole arricchisce ulteriormente la propria visione di vacanza: non più un semplice soggiorno, ma un’esperienza completa, autentica e inclusiva - spiega il direttore, Riccardo Pieroni - le Full Life Holidays sono questo: un nuovo modo di vivere il tempo libero, dove la natura amplifica il comfort e ogni ospite trova il proprio spazio». Un nuovo inizio che ha il sapore di un ritorno, a cinquant’anni dall’apertura dello Stork Family Collection, primo Villaggio nella storia del Gruppo, Roseto segna il ritorno di Club del Sole in Abruzzo con una seconda struttura: un passo simbolico che rinsalda il legame autentico con questa terra e le sue origini: «L’Abruzzo per noi non è solo una regione: è un’emozione. È la culla di una visione che, cinquant’anni fa, con il nostro primo Villaggio, sembrava un sogno e che oggi è diventata un modello di vacanza unico: le Full Life Holidays. Tornare qui con una seconda struttura significa chiudere un cerchio e, allo stesso tempo, aprirne uno nuovo, ancora più ambizioso.» ha dichiarato Riccardo Giondi, Presidente di Club del Sole. Un progetto importante, dunque: «Roseto degli Abruzzi fa parte della linea Club del Sole Easy Camping Village, il cluster di strutture pensate per chi desidera una vacanza rilassante, autentica, essenziale ma con tutti i comfort che contano davvero - spiega Michela Marzoli, direttrice marketing - soluzioni abitative flessibili, atmosfera informale, contatto diretto con la natura e servizi funzionali: il perfetto equilibrio tra libertà, autenticità e benessere»