GIULIANOVA/ DUE NUOVI MEZZI PER LA POLIZIA LOCALE

Questa mattina sono state consegnate alla Polizia Municipale di Giulianova due nuove moto per lo svolgimento di servizi di polizia stradale, particolarmente impegnativi durante la stagione estiva.

Si tratta di due moto Benelli modello TRK 251, entrambe allestite con le nuove livree della Polizia Locale da poco introdotte dalla Regione Abruzzo.

I veicoli consentiranno interventi più rapidi, dal momento che potranno circolare con maggiore agilità, rispetto alle auto, nel traffico cittadino, che è in questi giorni molto intenso.

Le moto vanno a sostituire due vecchi scooter ormai obsoleti. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Jwan Costantini, che torna a ringraziare il Comandante, Maggiore Roberto Iustini, e tutti gli agenti della Polizia Municipale, per l’impegno profuso durante l’anno e in questi giorni di super lavoro.