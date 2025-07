ROSETO/ CICLOPEDONALE DEL BORSACCHIO CHIUSA IL 17 E IL 18 LUGLIO PER LAVORI

L'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi informa la cittadinanza che la ditta incaricata effettuerà importanti lavori di sistemazione del fondo stradale sulla pista ciclopedonale che attraversa la zona del Borsacchio. Gli interventi sono previsti per le giornate di giovedì 17 e venerdì 18 luglio 2025.

Per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti, la Polizia Locale ha emesso un'ordinanza che prevede l'istituzione del divieto di accesso e transito in entrambe le direzioni nel tratto della pista ciclopedonale interessato dai lavori. Il divieto sarà in vigore per tutta la durata delle operazioni, ovvero dalle ore 06:00 alle ore 18:00 di giovedì 17 e venerdì 18 luglio.

Si raccomanda a pedoni e ciclisti di prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata in loco e di rispettare le indicazioni del personale addetto. L'Amministrazione Comunale si scusa per gli eventuali disagi che potranno derivare da questi interventi, necessari per migliorare la fruibilità e la sicurezza di un'infrastruttura così importante per la comunità e per i visitatori che frequentano la zona.