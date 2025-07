PREMIO NAZIONALE DI GIORNALIAMO "PREMIO ATRI", PUBBLICATO IL BANDO DELLA XIII EDIZIONE

E’ stato pubblicato sul sito www.premioatri.it il bando della XIII edizione del Premio Nazionale di Giornalismo “Premio Atri” che si terrà presso il Teatro Comunale di Atri il prossimo18 Ottobre2025 alle ore 18. Il concorso, presieduto dalla giornalista Maria Concetta Mattei, Direttrice della Scuola Superiore di Giornalismo di Perugia, è riservato ai giornalisti professionisti e pubblicisti, ed è organizzato dall’AssociazioneCulturale Atri per Atri con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, dell’Ordine dei Giornalisti Abruzzo, Fondazione Tercas, Università degli Studi di Teramo e Comune di Atri. Nella scorsa edizione il premio è stato vinto dalle giornaliste Evelina Frisa e Rosa Anna Buonomo. La giuria d’onore del Premio èpresieduta da Gianni Letta, ed è composta da autorevoli firme della carta stampata e della televisione e ha riservato, come nelle precedenti edizioni, una sezione speciale agli alunni delle scuole superiori abruzzesi. Anche in questa edizione sarà consegnato un riconoscimento speciale a noti personaggi della radio e della tv grazie alla sezione dedicata al giornalista e conduttore televisivo Luciano Rispoli.Il termine ultimo per inviare gli elaborati è fissato al 20 Settembre 2025tramite posta elettronica o all’indirizzo postale indicato nel bando.