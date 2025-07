PER VENDICARE UN'AVANCE, TRE ABRUZZESI SPARANO FUCILATE CONTRO DUE FRATELLI MAROCCHINI





Hanno sparato per uccidere due fratelli marocchini, presi a fucilate per strada in piena notte. Per questo, tre trentenni di Luco dei Marsi sono finiti in manette. Sarebbero stati loro, nella notte tra il 21 e il 22 giugno, a sparare nella centralissima via Duca degli Abruzzi per uccidere i due fratelli nordafricani. Per la Procura di Avezzano non ci sono dubbi. Il movente? Alcune avances di uno dei due fratelli verso una ragazza del posto. I tre arrestati avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva, sparando da un’auto tre colpi di fucile caricato a pallini nei confronti dei due fratelli di origine marocchina, che rimanevano seriamente feriti, in maniera potenzialmente letale. Hanno sparato per uccidere e, come descrive il Centro, solo per un caso della sorte i due fratelli non sono morti.