CERCAVA METALLI ANTICHI TRA LE BOMBE DELLA GUERRA MONDIALE



Se ne andava a passeggio, all’interno dell’area della Riserva naturale regionale dei Ripari di Giobbe, tra Torre Mucchia e Punta Ferruccio, armato di metal detector, alla ricerca di reperti storici, senza affatto preoccuparsi che in quella zona, a causa di un recente incendio, sono esplosi alcuni ordigni bellici e che, per questo, l’area è interdetta. L’area è infatti chiusa al pubblico dal 12 luglio e fino al completamento delle operazioni di bonifica, con il nucleo artificieri che effettua continui sopralluoghi nella zona. Il cercatore di reperti, però, se ne andava a passeggio col suo metal detector, come se nulla fosse.