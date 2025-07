OLIMPIADE DELLA LINGUA INGLESE DEL B.I.M. TERAMO: VIAGGIO PREMIO A CAMBRIDGE ANCHE PER 4 STUDENTI DEL POLO TECNOLOGICO ECONOMICO

Si è svolta, lo scorso mese di giugno, presso la sala conferenze della Camera di Commercio “Gran Sasso d’Italia” di Teramo, la cerimonia di premiazione della seconda edizione delle Olimpiadi della Lingua Inglese, iniziativa promossa dal Consorzio BIM di Teramo in collaborazione con il C.S.A. – Centro Studi Alpha, ente certificatore Cambridge.

L’evento ha visto una grande partecipazione di studenti e docenti provenienti da tutte le scuole superiori del territorio del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano Vomano-Tordino. Obiettivo principale dell’iniziativa: promuovere l’apprendimento dell’inglese e facilitare l’accesso alle certificazioni linguistiche internazionali Cambridge, fondamentali per affrontare il mondo del lavoro e gli studi universitari.

Il progetto ha previsto non solo l’organizzazione di prove linguistiche selettive, ma anche l’attivazione di corsi gratuiti di preparazione per tutti i partecipanti non ammessi direttamente alla certificazione. Le tariffe agevolate hanno permesso un’ampia partecipazione, contribuendo ad elevare la preparazione generale degli studenti.

«Anche quest’anno – ha dichiarato il presidente del Consorzio BIM, Marco Di Nicola – abbiamo scelto di investire sulla formazione linguistica, credendo fermamente che lo sviluppo delle competenze nei giovani sia la chiave per affrontare le sfide di un mondo globalizzato e dinamico.»

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al presidente Di Nicola, Monia De Giorgis (responsabile del Centro Studi Alpha), le dirigenti scolastiche degli istituti coinvolti – Maria Letizia Fatigati, Caterina Provvisiero e Daniela Baldassarre – e i docenti di lingua inglese delle scuole partecipanti.

Durante l’evento sono stati consegnati 70 attestati di certificazione linguistica (livelli B1, B2 e C1) e sono stati premiati gli 8 “best students”, 4 per i licei e 4 per gli istituti tecnici, con un viaggio studio di due settimane a Cambridge, interamente finanziato dal Consorzio.

Per gli istituti tecnici, i premi sono andati agli studenti della sede “Pascal” del Polo Tecnologico Economico “Alessandrini-Marino-Pascal-Comi-Forti” di Teramo: Jacopo Verdecchia (4B), Federica Carnessale e Lorenzo Pompetti (5B) e Ahmeti Ereza (5RIM). A causa di un’impossibilità personale, Ereza sarà sostituita da Stefan Norea (5BI sede Alessandrini).

Giovedì scorso, presso la sede del BIM di Teramo, si è tenuto l’incontro organizzativo relativo allo stage linguistico, in partenza il 20 luglio, che vedrà protagonisti i ragazzi premiati in un’esperienza formativa a stretto contatto con la realtà accademica e culturale di Cambridge.

La dirigente scolastica Maria Letizia Fatigati ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: «Le quattro borse di studio per gli istituti tecnici sono andate tutte ai nostri studenti del Polo Tecnologico Economico, rendendo orgogliosa l’intera comunità scolastica. Il soggiorno, il volo e la scuola sono interamente gratuiti per le famiglie, grazie al finanziamento BIM. Un grazie particolare va alla prof.ssa Loredana Benvenuto per aver avviato il progetto e alle professoresse Daniela Fraticelli e Ilaria Di Flaviano per l’impegno e la professionalità dimostrati.»

L’iniziativa si conferma un esempio concreto di buona scuola e sinergia tra enti locali, scuola e istituzioni, capace di offrire ai giovani opportunità reali per crescere e formarsi come cittadini europei consapevoli.