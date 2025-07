FOTO/SICUREZZA URBANA: APPROVATI I PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN 16 COMUNI TERAMANI

Si è svolto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Fabrizio Stelo, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e dei sindaci di 16 Comuni teramani.

I rappresentanti delle amministrazioni comunali di Campli, Castellalto, Castiglione Messer Raimondo, Civitella del Tronto, Isola del Gran Sasso, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco, Morro d’Oro (in forma associata), Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Silvi, Teramo, Torano Nuovo, Torricella Sicura, Tossicia e Valle Castellana hanno presentato richiesta di accesso ai fondi ministeriali per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana.

Durante l’incontro, sono stati valutati e approvati i progetti proposti, con la firma dei relativi Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, condizione necessaria per ottenere il finanziamento da parte del Ministero dell’Interno. La Prefettura curerà ora l’inoltro della documentazione a Roma, dove sarà stilata una graduatoria nazionale per l’assegnazione dei fondi.

I finanziamenti serviranno per installare nuove telecamere in aree pubbliche e strategiche, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, prevenire i reati e contrastare fenomeni di microcriminalità e degrado.

“La collaborazione tra Istituzioni, Forze dell’Ordine ed Enti Locali è fondamentale – ha dichiarato il Prefetto Stelo – per garantire un controllo efficace del territorio. Proseguire nella costruzione di una rete provinciale di videosorveglianza è essenziale per rispondere in modo adeguato alle esigenze di sicurezza della collettività.”

Con questa nuova fase, la provincia di Teramo prosegue il suo percorso verso una maggiore tutela dei cittadini e un monitoraggio capillare del territorio, attraverso strumenti tecnologici sempre più diffusi ed efficaci.