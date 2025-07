FOTO/ COLLEATTERRATO: FURGONE IN FIAMME DURANTE LA MARCIA, ILLESO IL CONDUCENTE

Nel primo pomeriggio di oggi, alle 14:15 circa, una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Teramo è intervenuta in via Spataro a Collatterato Alto di Teramo, a seguito dell'incendio di un veicolo. Le fiamme hanno avvolto completamente un furgone a nove posti, utilizzato da un'associazione sportiva, da cui si è sprigionata un'alta colonna di fumo. Le due persone a bordo, appena accortesi della presenza dell'incendio, sono subito scese dal mezzo accostato al lato della carreggiata e si sono portate in una posizione di sicurezza. I vigili del fuoco, giunti sul posto con un'autopompa e un fuoristrada con modulo antincendio, hanno provveduto a spegnere rapidamente l'incendio, per poi mettere in sicurezza il furgone, che sarà successivamente recuperato da un carroattrezzi. Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato e la Polizia Locale per regolare il traffico e gli adempimenti di competenza.