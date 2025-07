CAMBIO AL VERTICE PER LE STAZIONI DEI CARABINIERI DI CASTELLI E TOSSICIA: BONELLI E FALCONI NUOVI COMANDANTI

Nuovi incarichi e volti noti per le Stazioni dei Carabinieri di Castelli e Tossicia, dove, a partire dal 21 luglio 2025, prenderanno servizio i nuovi comandanti di Stazione.

A Castelli sarà il Maresciallo Ordinario Marco Bonelli, 54 anni, originario di Teramo, ad assumere ufficialmente il comando. Bonelli proviene dalla Stazione di Tossicia, dove ricopriva già il medesimo incarico in sede vacante. Arruolatosi nell’Arma nel 1992, ha prestato servizio in diversi reparti a Roma fino al suo rientro in Abruzzo nel 2005, con incarichi presso le stazioni di Pietracamela e Bellante. Nel 2021, dopo aver superato il concorso per marescialli, è stato assegnato a Tossicia. Durante la sua lunga carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la Croce d’Argento per 16 anni di servizio, la Croce d’Oro con Torre per anzianità, e benemerenze della Protezione Civile per il supporto prestato in occasione di calamità naturali.

A Tossicia invece arriva il Maresciallo Ordinario Giovanni Falconi, 53 anni, anch’egli teramano, proveniente dalla Stazione di Montorio al Vomano. Falconi si è arruolato nel 1994 e ha maturato una significativa esperienza in provincia di Palermo prima di entrare nel prestigioso Battaglione Paracadutisti di Livorno. Tornato in Abruzzo nel 2012, ha operato al Radiomobile di Teramo. Dopo il superamento del concorso per marescialli nel 2020, è stato assegnato a Montorio come addetto. Nel suo curriculum spiccano missioni internazionali in Afghanistan, Iraq e Kosovo, per le quali ha ricevuto riconoscimenti specifici. È stato inoltre insignito della Medaglia di Bronzo per lunga attività di paracadutismo e della Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio.

Questi nuovi incarichi rappresentano un importante passaggio per il presidio dell’Arma nei territori montani del teramano, a conferma dell’attenzione costante alla sicurezza e alla presenza capillare delle forze dell’ordine nelle aree interne.