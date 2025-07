MACROAREA CENTRO / LA PORTAVOCE ANCARANI: “CONSIGLIO REGOLARE, LE SURROGHE MANTENGONO LA NOSTRA LEGITTIMITÀ”

Sul caso della Macroarea Centro, in seguito al clamore suscitato dalle dimissioni di alcuni componenti del Collegio e delle successive polemiche, relative allo scioglimento stesso del Collegio, intervengono con una nota la portavoce Luigia Ancarani e la segretaria Maria Dea Bonolis.

Ecco il testo:

Avendo letto l'intervento di Fabio Cioschi, ci vediamo costrette a constatare che quello che dice non corrisponde alla realtà dei fatti. Capiscono tutti che un Portavoce non può rallentare l’attività dell’Amministrazione.

Il compito del Portavoce è stato di comunicare immediatamente tramite i Verbali approvati in Assemblea, tutto quello che era stato votato, sollecitando più e più volte che le richieste fossero esaudite. Tale attività esiste anche senza pubblicazione sui giornali, comprovata anche dalle PEC inviate e sollecitate.

In data 18/06/2025 è pervenuto il verbale della Commissione dei Garanti, su parere della Civica Avvocatura, in risposta al ricorso presentato dal primo dei non eletti Tommaso Colella, escluso dalla surroga, nel mese di marzo 2025, che recita:

“Alla luce di quanto sopra, dall’interpretazione letterale è dato evincere che le dimissioni del portavoce e degli altri membri impongono la surroga”

È quindi chiaro che procedendo con surroga ogni volta che ci sia un dimissionario, la lista degli eletti dispone di altri 6 candidati da surrogare.

Cioschi interpreta male la risposta dei garanti, pertanto Colella fa parte di diritto del collegio, ricostituendo il numero legale di 7 membri. All’atto delle dimissioni di Cioschi in data 19.06.2025, non si verifica la situazione prevista dall’art.6 comma 7 dello Statuto che pertanto non viene applicato, essendo imposta la surroga immediata come indicato dalla Commissione dei garanti.

Le convocazioni del portavoce sono regolari (art.6 comma 6) e pertanto, nel rispetto della partecipazione democratica, i residenti sono invitati a essere presenti”.

Stando a quanto riportato nella nota, quindi, nell’assemblea di domani il Collegio prenderà atto delle dimissioni di Fabio Cioschi e lo surrogherà con Alessia Marcozzi, mentre nell’assemblea del 21 luglio, si prenderà atto delle dimissioni di Cinzia Fino, Antonella D’Angelo Gallo e Aldo Ambrogi, avvenute successivamente a quelle di Cioschi, e saranno sostituiti da Daniela Di Ferdinando, Rossella Natali e Michele Ciutti.