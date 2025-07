BRUCIA UNA VENTOLA: STORICO RISTORANTE DISTRUTTO DALLE FIAMME

Erano circa le 12.20 quando alcuni addetti alla cucina hanno notato il fumo nero uscire dal tetto e hanno immediatamente dato l’allarme, facendo evacuare i primi clienti seduti ai tavoli e mettendo in salvo tutto il personale. L’incendio, causato probabilmente dalla rottura di una ventola della cappa collegata alla canna fumaria, ha rapidamente avvolto l’intero locale e alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Una tragedia sfiorata quella che ha colpito l’Osteria del Contadino, storico ristorante situato sulla Tiburtina a Manoppello Scalo, completamente distrutto da un incendio scoppiato dal comignolo della struttura in legno. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei dipendenti, non ci sono stati feriti né vittime.