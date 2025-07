PESCAVANO RICCI DI MARE: 3MILA EURO DI MULTA





Ancora un colpo alla pesca illegale lungo le coste abruzzesi. La vedetta della Guardia di Finanza di Pescara ha sorpreso due subacquei nel porto di Vasto mentre erano intenti a raccogliere ricci di mare in violazione delle normative vigenti. I due, provenienti da una regione limitrofa dove la pesca di questa specie è completamente vietata per motivi di ripopolamento, stavano operando con autorespiratori, torce subacquee e rastrelli, strumenti non consentiti per tale attività. L'intervento, che rientra nei servizi di “Polizia Economica-Finanziaria e del Mare”, si inserisce in un più ampio dispositivo congiunto “mare/terra” messo in atto per vigilare sul rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia di pesca e tutela ambientale, soprattutto in una regione come l’Abruzzo, ricca di biodiversità marina. Ai due pescatori abusivi è stata comminata una sanzione amministrativa di 3.000 euro e le attrezzature utilizzate per la pesca subacquea sono state immediatamente sequestrate.