VIDEO / INAUGURATA LA NUOVA AREA ALBERGHIERA E COMMERCIALE DI PIANO D’ACCIO

Inaugurata questa mattina l’area del nuovo piano integrato di Piano d’Accio: novemila metri quadri di nuove strutture alberghiere e quattordicimila di nuova area commerciale. L’assessore Ciapanna, il nuovo direttore del Dipartimento di Veterinaria, il professor Vignola, l’ingegner Franco Iachini e l’architetto Alejandro Bozzi, hanno tagliato il nastro di questo nuovo insediamento gestito dalla Green Tourism Abruzzo S.r.l., dell’ Ing. Franco Iachini, che dopo le opere di urbanizzazione passa alla fase edificatoria. Sono stati realizzati: Collettore principale fognante per le acque nere a servizio dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo (UniTE); un Collettore per le acque bianche (meteoriche), comprensivo di opere di protezione idraulica; il prolungamento e completamento della rete idrica principale di approvvigionamento; un nuovo tratto stradale di delimitazione dell’area comunale-provinciale, in misto granulare stabilizzato e dotato di infrastrutture interrate; il completamento dei lavori stradali, con marciapiedi, parapetti, pubblica illuminazione e sottoservizi.

Questi interventi consentono ora il collegamento alla nuova rete fognaria comunale — realizzata da Ruzzo Reti — di nodi strategici come l’Università Veterinaria, il Centro Commerciale Gran Sasso e lo Stadio Comunale G. Bonolis. Con l’adempimento integrale degli obblighi urbanistici, si apre ora la fase della nuova edificazione. A testimonianza dell’impegno verso la sostenibilità ambientale, tutti i futuri edifici saranno alimentati in larga parte da energia rinnovabile prodotta in loco. Sono infatti già presenti due campi fotovoltaici integrati su pensilina, con una potenza nominale complessiva di 991,23 kWp, distribuiti su 7.456 mq con 4.230 moduli. L’impianto insiste su un’area di 21.222 mq, destinata a: parcheggio coperto (circa 304 posti auto con carport fotovoltaici) e aree di sosta, verde attrezzato, marciapiedi e spazi pubblici.