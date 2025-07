TURISTA UBRIACO LITIGA CON LA FIDANZATA E PICCHIA I CARABINIERI

Notte movimentata in un albergo di Giulianova, dove un turista, in preda a una crisi violenta causata dall'assunzione di droga e alcol, ha aggredito i Carabinieri intervenuti per sedare una lite con la fidanzata. L'uomo, in evidente stato di agitazione, ha colpito i militari con calci e pugni, provocando lesioni a uno di loro, giudicate guaribili in 10 giorni. Dopo una breve colluttazione, è stato immobilizzato e trasportato in ospedale per essere tenuto in osservazione.